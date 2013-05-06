朝鲜称无意利用裴俊浩案作为与美国谈判筹码

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔5月5日 - 朝鲜周日称，无意利用在朝鲜获刑15年的美国公民作为与美国谈判筹码。
朝鲜上周四判决美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）15年劳动教养，罪名为“从事反朝敌对行为”。
朝鲜过去曾利用在朝被捕的美国公民作为谈判筹码，一些媒体揣测朝鲜这次还会这么做，但朝中社予以否认。
朝中社引述外交部发言人的话称：“一些美国媒体称朝鲜试图利用裴俊浩案，作为政治谈判筹码。这是可笑的无稽之谈。”
美国国务院呼吁朝鲜赦免并释放裴俊浩。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。