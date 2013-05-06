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时事要闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:10 BJT

朝鲜称无意利用裴俊浩案作为与美国谈判筹码

路透首尔5月5日 - 朝鲜周日称，无意利用在朝鲜获刑15年的美国公民作为与美国谈判筹码。

朝鲜上周四判决美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）15年劳动教养，罪名为“从事反朝敌对行为”。

朝鲜过去曾利用在朝被捕的美国公民作为谈判筹码，一些媒体揣测朝鲜这次还会这么做，但朝中社予以否认。

朝中社引述外交部发言人的话称：“一些美国媒体称朝鲜试图利用裴俊浩案，作为政治谈判筹码。这是可笑的无稽之谈。”

美国国务院呼吁朝鲜赦免并释放裴俊浩。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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