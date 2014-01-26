朝鲜警告称美韩军演可能引发灾难

路透联合国1月24日 - 朝鲜常驻联合国代表申善昊（Sin Son Ho）周五在联合国举行了一场罕见的新闻发布会，要求美国和韩国停止联合军事演习，并警告称美韩联合军演会令朝鲜半岛“局势失控，陷入难以想象的灾难”。

申善昊称，国际社会不应再允许美韩在朝鲜半岛举行军演。美韩联合军演定在2月和3月举行。

“如果（韩国）与美国的‘协调’与‘合作’如此珍贵重要，那么最好是在偏远地区或是美国举行，远离朝鲜半岛领土、领海和领空，”申善昊说。

朝鲜经常呼吁美韩取消联合军演，将军演视为入侵朝鲜的前奏。朝鲜前一周已要求美韩取消军演，申善昊周五在联合国再次提出这一要求。

韩国1月17日拒绝了朝鲜的要求，称韩国是民主国家，不会先发动攻击。

去年早些时候，联合国因朝鲜进行核试验对该国进行制裁，朝鲜反应激烈，扬言要攻打美国、日本和韩国，以报复任何的敌对举动，朝鲜半岛局势因此一度剑拔弩张。

“我们的核力量是遏制美国核威胁的一种方式，”申善昊说。“我方谨建议韩国不要采取鲁莽行动，以免让美国对韩国及周边地区发动危险的核攻击。”

“我们再次提醒，即使是很小的意外冲突，都可能立即引发全面战争。”他说。“我们从来都不希望看到局势失控，陷入难以想像的灾难。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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