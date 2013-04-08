驻韩美军司令取消华盛顿行程

特朗普下令对叙利亚实施军事打击
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透华盛顿4月7日（记者 Phil Stewart） - 驻韩美军发言人Amy Hannah上校周日称，因与朝鲜的紧张关系，驻韩美军司令瑟曼（James Thurman）将军取消了原定前往华盛顿的计划。
瑟曼原计划对三个国会委员会进行作证，谈论美国对来自朝鲜威胁的反应。
“鉴于目前的形势，为谨慎起见，瑟曼将军下周将留在首尔，”Hannah在邮件中称。
此举显示美国的谨慎和担忧。美国已经修改了阿拉斯加的导弹防御计划，并准备在关岛部署导弹防御系统。
瑟曼原定对参议院军事委员会、众议院军事委员会和众议院拨款委员会进行作证。
Hannah称，瑟曼请求这些委员会原谅他不能出席，晚些时候将进行作证。
“他期待尽早进行作证，”Hannah表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。
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