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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:40 BJT

驻韩美军司令取消华盛顿行程

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月7日（记者 Phil Stewart） - 驻韩美军发言人Amy Hannah上校周日称，因与朝鲜的紧张关系，驻韩美军司令瑟曼（James Thurman）将军取消了原定前往华盛顿的计划。

瑟曼原计划对三个国会委员会进行作证，谈论美国对来自朝鲜威胁的反应。

“鉴于目前的形势，为谨慎起见，瑟曼将军下周将留在首尔，”Hannah在邮件中称。

此举显示美国的谨慎和担忧。美国已经修改了阿拉斯加的导弹防御计划，并准备在关岛部署导弹防御系统。

瑟曼原定对参议院军事委员会、众议院军事委员会和众议院拨款委员会 进行作证。

Hannah称，瑟曼请求这些委员会原谅他不能出席，晚些时候将进行作证。

“他期待尽早进行作证，”Hannah表示。(完)

编译：李富强 发稿：程芳
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