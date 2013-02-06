朝鲜发梦境视频 美国城市火光四溅

路透首尔2月6日（记者 Daum Kim） - 在朝鲜准备好进行第三次核试验之际，纽约遭遇导弹袭击对其仍是个遥不可及的梦，不过该国在最新发布的宣传视频中描绘了这样的场景。

半官方的Uriminzokkiri网站发布了上述视频，点击量迅速上升。视频由不同的梦境组成，一名摄影师乘坐一个虚构的朝鲜太空船环绕地球，梦境之一是一座美国城市火光四射，场面类似911袭击。

火箭的动画制作很粗糙，标记为银河9号，背景音乐是乐器版的《We Are the World》，画面中的卫星是光明星21号。

“美国某地出现黑烟。邪恶势力的老巢看似着火了。”视频的朝语字幕称。

YouTube删除了这段视频，因动视暴雪称其使用的是其游戏《使命召唤》中的画面。还能在其他网站上看到这段视频。

美国国务院发言人纽兰在华盛顿的一个记者会上表示看过该视频，“我认为不值得在这里谈论这段视频。”

该视频发布时间为周末。截至周三，Live Leak网站上的点击量已经超过10万。（欲观看该视频，可点击：here）（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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