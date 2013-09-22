朝鲜推迟战争离散家属团聚，韩国深表遗憾

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月21日 - 朝鲜周六无限期推迟计划中的朝鲜战争离散家属团聚活动，令几个月以来朝韩改善双边关系的努力受挫。

朝韩双方计划于本月25日起安排战争离散家属在朝鲜金刚山开始为期六天的会面。这也将是朝韩战争离散家属近三年来的首次团聚活动。

韩国表示，平壤当局的决定让难以与亲属相见的韩国民众感到“心碎”。

Jang Choon长期以来一直渴望与身在朝鲜的兄妹相见，还为此准备了大量礼物。他表示，得知会面意外推迟的消息后，他的感觉难以言表。

“我现在的心情真是没法形容，还能做什么呢？”82岁的Jang Choon在家说道。“但是我不会放弃将来与兄妹团聚的希望。”

朝鲜祖国和平统一委员会通过朝中社发表的声明指责韩国方面破坏对话，并表示绝不容忍韩国滥用对话凸显争议。

“朝韩离散家属团聚将被推迟，直到出现能够举行对话和谈判的正常气氛，”该委员会发言人称。

朝鲜同时表示推迟计划中的有关恢复金刚山旅游的对话。双方原计划的对话日期为10月2日。

韩国统一部称，朝鲜方面的改变“非常令人遗憾”。

“朝鲜这种非人道的行为应该受到批评，所有战争离散家属以及全体韩国民众的心已经碎了，”韩国统一部发言人Kim Eui-do在媒体发布会上说道。

位于首尔的朝鲜研究大学教授Yang Moo-jin称，这是朝鲜当局要争取韩方作出更多让步，这是朝鲜惯用的伎俩。他表示，这次朝方主要希望韩国在金刚山旅游方面做出退让。

“这是要敦促韩国政府就金刚山旅游表明立场，”Yang指出。“对朝鲜而言，希望先看到游客，之后再放行离散家属团聚，韩国的想法则恰好相反。”（完）