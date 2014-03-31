东北亚情势：朝鲜对西海岸近海发禁航警告，或有实弹炮击演习--韩联社

路透首尔3月31日 - 韩国联合通讯社报导，朝鲜(北韩)周一针对与韩国有争议边境附近的西海岸近海发布禁航警告。

韩国联合通讯社引述政府消息人士报导称，这一警告可能意味着朝鲜计划进行实弹炮击演习。

朝鲜指责韩国扣留朝渔船属于“流氓”行径。韩国上周五归还了朝鲜的越界渔船和三名船员，并称该渔船出现引擎故障。(完)