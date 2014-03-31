韩国官员称朝鲜划海上禁航区，进行射击演练

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月31日 - 韩国一政府官员称，朝鲜(北韩)周一针对与韩国有争议边境附近的西海岸近海发布禁航警告，已通知韩方称将进行射击演练。
该区域在韩方所称的“北方界线”附近，这是朝鲜战争结束时韩国和美国划定的朝韩海上界线，但朝方不承认该分界线。
联合国安理会上周对朝鲜发射中程导弹的行为予以谴责，之后朝鲜半岛紧张局势升温。
韩国官员称，朝鲜此次划定的禁航区在“北方界线”以北，但附近的一些岛屿有人居住。他称，韩国军方将密切关注韩国水域是否被侵犯。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。