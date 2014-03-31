韩国官员称朝鲜划海上禁航区，进行射击演练

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月31日 - 韩国一政府官员称，朝鲜(北韩)周一针对与韩国有争议边境附近的西海岸近海发布禁航警告，已通知韩方称将进行射击演练。

该区域在韩方所称的“北方界线”附近，这是朝鲜战争结束时韩国和美国划定的朝韩海上界线，但朝方不承认该分界线。

联合国安理会上周对朝鲜发射中程导弹的行为予以谴责，之后朝鲜半岛紧张局势升温。

韩国官员称，朝鲜此次划定的禁航区在“北方界线”以北，但附近的一些岛屿有人居住。他称，韩国军方将密切关注韩国水域是否被侵犯。（完）