美国需看到朝鲜表现出核谈判诚意--白宫

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透空军一号4月18日 - 美国白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）周四表示，美国依然愿意与朝鲜进行“真诚、可信”的谈判，但朝鲜需要首先展示出对放弃核项目的诚意。
厄内斯特在空军一号上对记者表示：“迄今，我们还没有看到(朝鲜的诚意)。我们所看到的朝鲜政权发出的好战举动和言论实际上与此恰恰相反。”
“我们愿意进行可信、真诚的谈判，但这需要朝鲜政权传递出明确信号，而这种信号我们迄今还未看到。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
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