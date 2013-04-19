美国需看到朝鲜表现出核谈判诚意--白宫

路透空军一号4月18日 - 美国白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）周四表示，美国依然愿意与朝鲜进行“真诚、可信”的谈判，但朝鲜需要首先展示出对放弃核项目的诚意。

厄内斯特在空军一号上对记者表示：“迄今，我们还没有看到(朝鲜的诚意)。我们所看到的朝鲜政权发出的好战举动和言论实际上与此恰恰相反。”

“我们愿意进行可信、真诚的谈判，但这需要朝鲜政权传递出明确信号，而这种信号我们迄今还未看到。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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