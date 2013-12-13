美国向亚洲盟国求证张成泽被处决真实性

美国向叙利亚政府军目标发射50枚巡航导弹--美官员
路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。
路透华盛顿12月12日 - 美国白宫国家安全委员会发言人PatrickVentrell称，美国正在就媒体所称的张成泽已被处决一事向亚洲盟国求证。
朝鲜周五宣布，朝鲜周四(12日)以从事颠覆国家阴谋活动对张成泽判处死刑，并已于当天执行。张成泽是朝鲜最高领导人金正恩的姑父，此前一直被视为朝鲜二号人物。
“如果此事属实，这将是朝鲜政权极端残暴的又一例证。”Ventrell说。
“我们正在密切关注朝鲜动向，同时也正在向该地区的盟国及合作伙伴求证，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。
路透东京4月7日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周五称，日本政府决定将对朝鲜的单方面制裁延长两年。 日本共同社稍早报导，东京当局将继续全面禁止日本和朝鲜之间的贸易，并禁止所有朝鲜船舶进入日本港口。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透佛罗里达州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四欢迎中国国家主席习近平前往他在佛罗里达州的庄园举行面对面会晤。特朗普将在会晤中表达他的关切，指出中国应该约束其贸易行为并更加努力遏制朝鲜的核计划。