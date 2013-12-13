美国向亚洲盟国求证张成泽被处决真实性

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月12日 - 美国白宫国家安全委员会发言人Patrick Ventrell称，美国正在就媒体所称的张成泽已被处决一事向亚洲盟国求证。
朝鲜周五宣布，朝鲜周四(12日)以从事颠覆国家阴谋活动对张成泽判处死刑，并已于当天执行。张成泽是朝鲜最高领导人金正恩的姑父，此前一直被视为朝鲜二号人物。
“如果此事属实，这将是朝鲜政权极端残暴的又一例证。”Ventrell说。
“我们正在密切关注朝鲜动向，同时也正在向该地区的盟国及合作伙伴求证，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。