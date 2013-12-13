美国向亚洲盟国求证张成泽被处决真实性

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月12日 - 美国白宫国家安全委员会发言人Patrick Ventrell称，美国正在就媒体所称的张成泽已被处决一事向亚洲盟国求证。

朝鲜周五宣布，朝鲜周四(12日)以从事颠覆国家阴谋活动对张成泽判处死刑，并已于当天执行。张成泽是朝鲜最高领导人金正恩的姑父，此前一直被视为朝鲜二号人物。

“如果此事属实，这将是朝鲜政权极端残暴的又一例证。”Ventrell说。

“我们正在密切关注朝鲜动向，同时也正在向该地区的盟国及合作伙伴求证，”他说道。（完）