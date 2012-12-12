东北亚情势:美国称将寻求针对朝鲜采取"恰当举措"

白宫发言人Tommy Vietor表示:"在面对朝鲜的挑衅之下,美国将继续保持警惕,美国将全力确保地区盟国的安全",他并表示,美国将进一步加强与该地区友好国家的密切合作.

Vietor说:"未来几个小时和几天,美国将同六方谈判伙伴国,安理会和其它联合国成员国一道,寻求采取恰当的举措...国际社会必须协调一致,向朝鲜发出明确的信号,即该国违反安理会决议将产生严重的后果."(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)