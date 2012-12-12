东北亚情势:美国称将寻求针对朝鲜采取"恰当举措"

标题新闻：德银称准备增资约80亿欧元并评估多项战略举措，包括将邮政银行与其它零售业务合并
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白宫发言人Tommy Vietor表示:"在面对朝鲜的挑衅之下,美国将继续保持警惕,美国将全力确保地区盟国的安全",他并表示,美国将进一步加强与该地区友好国家的密切合作.
Vietor说:"未来几个小时和几天,美国将同六方谈判伙伴国,安理会和其它联合国成员国一道,寻求采取恰当的举措...国际社会必须协调一致,向朝鲜发出明确的信号,即该国违反安理会决议将产生严重的后果."(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。