中国西洋集团称在朝投资如“噩梦” 朝鲜对此尖锐抨击

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透首尔9月5日电---朝鲜对抱怨在该国投资中存在腐败和欺诈的中国西洋集团发起攻击，指责後者违背合约。
朝鲜中央通讯社（KCNA）周三发表声明进行了上述指责。目前正值朝鲜寻求中国投资以推动经济复兴、以及该国新领导人金正恩寻求访华的敏感时刻。
西洋集团在中国网站将对朝鲜的投资描述为“一场噩梦”，并称朝鲜已违反了本国的投资法。
朝中社援引朝鲜合资投资委员会一位发言人的说法称：“合同已生效近四年，但它（西洋）却仅履行了50%的投资义务。”
报导还称，西洋集团发表如此言论，是“敌对势力”煽动的一场精心策划的宣传活动，目的是想抹黑朝鲜的名声。朝鲜很少公开指责中国及中国的企业。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。