中国西洋集团称在朝投资如“噩梦” 朝鲜对此尖锐抨击

路透首尔9月5日电---朝鲜对抱怨在该国投资中存在腐败和欺诈的中国西洋集团发起攻击，指责後者违背合约。

朝鲜中央通讯社（KCNA）周三发表声明进行了上述指责。目前正值朝鲜寻求中国投资以推动经济复兴、以及该国新领导人金正恩寻求访华的敏感时刻。

西洋集团在中国网站将对朝鲜的投资描述为“一场噩梦”，并称朝鲜已违反了本国的投资法。

朝中社援引朝鲜合资投资委员会一位发言人的说法称：“合同已生效近四年，但它（西洋）却仅履行了50%的投资义务。”

报导还称，西洋集团发表如此言论，是“敌对势力”煽动的一场精心策划的宣传活动，目的是想抹黑朝鲜的名声。朝鲜很少公开指责中国及中国的企业。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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