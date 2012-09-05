独家：西洋集团称不应鼓励中国企业投资朝鲜

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透北京9月5日电（记者 David Stanway）---宣称经历在朝鲜投资“噩梦”的西洋集团周三称，中国不应鼓励国内企业投资朝鲜，因朝鲜仍不具备保护外国投资者的条件。
而朝鲜新领导人金正恩正寻求中国加大投资，以帮助朝鲜经济走出困境。
上月《人民日报》刊登商务部官员的话称，中国需要鼓励、支持企业投资朝鲜。
西洋集团副总经理吴希胜则认为，这样的政策是错误的。
他告诉路透，西洋集团被朝方合作夥伴欺骗了，称後者违反合约，提高土地、电力、水和劳动力成本，目的明显是想挤走中国合作方。
吴希胜称，朝鲜还不具备外商投资的条件，“他们说欢迎投资，但不具备这样的法律或社会基础”。
朝中社则抨击西洋集团违反合同，仅履行了50%的投资义务。
吴希胜反驳道，西洋集团没有全额投资，是因为朝方明显已违约，蓄意赶走中国合作方。
他说，朝方本已同意支付3,000万欧元赔偿，但协议签署100天后，西洋集团仍未得到任何赔偿。
他称，西洋集团并非唯一在朝鲜受骗的企业，但中国政府未积极保护这些企业的权益。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。