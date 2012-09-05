独家：西洋集团称不应鼓励中国企业投资朝鲜

路透北京9月5日电（记者 David Stanway）---宣称经历在朝鲜投资“噩梦”的西洋集团周三称，中国不应鼓励国内企业投资朝鲜，因朝鲜仍不具备保护外国投资者的条件。

而朝鲜新领导人金正恩正寻求中国加大投资，以帮助朝鲜经济走出困境。

上月《人民日报》刊登商务部官员的话称，中国需要鼓励、支持企业投资朝鲜。

西洋集团副总经理吴希胜则认为，这样的政策是错误的。

他告诉路透，西洋集团被朝方合作夥伴欺骗了，称後者违反合约，提高土地、电力、水和劳动力成本，目的明显是想挤走中国合作方。

吴希胜称，朝鲜还不具备外商投资的条件，“他们说欢迎投资，但不具备这样的法律或社会基础”。

朝中社则抨击西洋集团违反合同，仅履行了50%的投资义务。

吴希胜反驳道，西洋集团没有全额投资，是因为朝方明显已违约，蓄意赶走中国合作方。

他说，朝方本已同意支付3,000万欧元赔偿，但协议签署100天后，西洋集团仍未得到任何赔偿。

他称，西洋集团并非唯一在朝鲜受骗的企业，但中国政府未积极保护这些企业的权益。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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