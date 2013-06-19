金正恩坐豪华游艇视察朝鲜东海岸--报道

路透首尔6月19日 - 专门报道朝鲜新闻的NK News网站（www.nknews.org/）报道称，朝鲜领导人金正恩上个月乘坐一艘豪华游艇视察朝鲜东海岸。

因朝鲜进行核试验和试射导弹，联合国多次对朝鲜实施制裁，禁止其进口奢侈品，这艘游艇可能属于禁止购入物品。

报道称，这艘由英国公主游艇（Princess Yachts）生产的Princess 95MY游艇可能是近期购买的。该网站并未给出与购买时间相关的证据。

朝鲜中央通讯社5月28日公布了一张照片，显示金正恩和几位军官在码头上行走。照片的右侧可见一艘豪华游艇的右舷。

公主游艇国际公司销售总监Will Green对NK News表示，怀疑这艘游艇的型号为95MY。

“我们几年前推出了95MY，很多可能在民间中介市场易手，”Green说道，并表示其公司也在进行调查。

公主游艇隶属于全球奢侈品巨头LVMH(LVMH.PA)。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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