朝鲜暂停放行韩国工人进入开城工业园

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透首尔4月3日 - 韩国统一部及一位目击者称，朝鲜周三暂停放行韩国工人进入开城工业园。此举令朝韩关系更为紧张。
韩国一位官员称，目前在开城工业园的数百名韩方工人可能被允许离开。
周三早些时候，朝鲜推迟了开城工业园的放行时间。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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