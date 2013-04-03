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时事要闻 | 2013年 4月 3日 星期三 10:33 BJT

朝鲜暂停放行韩国工人进入开城工业园

路透首尔4月3日 - 韩国统一部及一位目击者称，朝鲜周三暂停放行韩国工人进入开城工业园。此举令朝韩关系更为紧张。

韩国一位官员称，目前在开城工业园的数百名韩方工人可能被允许离开。

周三早些时候，朝鲜推迟了开城工业园的放行时间。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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