美国前政府官员敦促恢复打击朝鲜非法经济活动

路透华盛顿3月5日（记者 Paul Eckert） - 美国小布什政府时期任职的两名官员周二称，美国应该恢复对朝鲜借贩毒、制假钞和其他非法活动敛财的打击行动。出于与朝方协商弃核的需要，美方在实施该行动并取得一定成果后停止了上述行动。

这两名官员向美国众议院外事委员会表示，重启2001-2006年实施的《打击朝鲜非法行为倡议案》将阻止朝方获得推动核计划和导弹计划的资金，朝方或将被迫重返谈判桌。

他们表示，朝鲜进行第三次核试验令其在国际社会更加孤立，如果再被掐断非法现金流，原本已深陷贫困的朝鲜经济将不堪一击。

美国为首发起的该法案涉及到美国政府14个部门和15个外国政府，意在“切断朝鲜一系列经济犯罪行为，在全球冻结该国非法贸易公司及领导人的账户，”该项目协调官David Asher表示。

“我相信，如果以前坚持有效运用这一手段，朝鲜规避国际制裁的能力和途径早已瘫痪，将迫使(朝鲜前领导人)金正日转向去核化的战略选择，”他对众议院外事委员会表示。

该委员会主席Ed Royce表示，为了促成与朝鲜达成放弃核活动的六方会谈协议，美国对朝鲜不法经济活动的打击被“草率的放弃”。六方会谈亦于2008年陷入搁置。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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