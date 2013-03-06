美国前政府官员敦促恢复打击朝鲜非法经济活动

《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日
路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月5日 - 美国小布什政府时期任职的两名官员周二称，美国应该恢复对朝鲜借贩毒、制假钞和其他非法活动敛财的打击行动。出于与朝方协商弃核的需要，美方在实施该行动并取得一定成果后停止了上述行动。
这两名官员向美国众议院外事委员会表示，重启2001-2006年实施的《打击朝鲜非法行为倡议案》将阻止朝方获得推动核计划和导弹计划的资金，朝方或将被迫重返谈判桌。
他们表示，朝鲜进行第三次核试验令其在国际社会更加孤立，如果再被掐断非法现金流，原本已深陷贫困的朝鲜经济将不堪一击。
美国为首发起的该法案涉及到美国政府14个部门和15个外国政府，意在“切断朝鲜一系列经济犯罪行为，在全球冻结该国非法贸易公司及领导人的账户，”该项目协调官David Asher表示。
“我相信，如果以前坚持有效运用这一手段，朝鲜规避国际制裁的能力和途径早已瘫痪，将迫使(朝鲜前领导人)金正日转向去核化的战略选择，”他对众议院外事委员会表示。
该委员会主席Ed Royce表示，为了促成与朝鲜达成放弃核活动的六方会谈协议，美国对朝鲜不法经济活动的打击被“草率的放弃”。六方会谈亦于2008年陷入搁置。(完)
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
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