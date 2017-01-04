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国际财经 | 2017年 1月 4日 星期三 10:17 BJT

韩国官员称若美国提不合理要求 韩国将据理力争

路透首尔1月4日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三表示，若美国提出任何不合理的贸易要求，韩国政府将据理力争。

“我们将针对美方任何不合理的要求积极阐述我们的立场，并借助任何(贸易方面的)理性要求来改善监管，以消除第四次工业革命面临的任何阻碍，”柳一镐在与其他部长开会时称。

他指出，政府将在特朗普本月稍晚就任美国总统后加强沟通，并将于下周在纽约与全球投资者见面，宣传韩国经济。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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