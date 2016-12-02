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时事要闻 | 2016年 12月 2日 星期五 12:57 BJT

（更正）韩国反对党称12月9日将就弹劾总统朴槿惠的动议进行表决

（更正：因译文有误，标题和内文第一段应为“朴槿惠”，非“朴瑾惠”）

路透首尔12月2日 - 韩国主要反对党--民主党的发言人Ki Dong-min表示，反对党已同意周五提出弹劾总统朴槿惠的动议，并于12月9日进行表决。

韩国三大反对党在300人的议会中总共拥有165个席位，虽可提出弹劾动议，但仍需要达到三分之二多数才能获得通过。(完)

(编译 徐文焰 审校 杜明霞)

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