（更正）韩国反对党称12月9日将就弹劾总统朴槿惠的动议进行表决

路透首尔12月2日 - 韩国主要反对党--民主党的发言人Ki Dong-min表示，反对党已同意周五提出弹劾总统朴槿惠的动议，并于12月9日进行表决。

韩国三大反对党在300人的议会中总共拥有165个席位，虽可提出弹劾动议，但仍需要达到三分之二多数才能获得通过。(完)