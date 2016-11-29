韩国反对党共同民主党称朴槿惠在耍伎俩以逃避弹劾--韩联社

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔11月29日 - 韩联社周二报道称，韩国主要反对党共同民主党拒绝了总统朴槿惠提议的辞职并由议会拟定她交权方式的计划，称这是朴槿惠为逃避弹劾的伎俩。
韩联社援引共同民主党发言人Youn Kwan-suk的话报道，民主党称将继续弹劾总统的计划。
目前围绕朴槿惠密友干政的丑闻持续发酵，其面临越来越大的辞职压力。(完)
(编译 王洋; 审校 艾茂林)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)