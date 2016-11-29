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时事要闻 | 2016年 11月 29日 星期二 14:23 BJT

韩国反对党共同民主党称朴槿惠在耍伎俩以逃避弹劾--韩联社

路透首尔11月29日 - 韩联社周二报道称，韩国主要反对党共同民主党拒绝了总统朴槿惠提议的辞职并由议会拟定她交权方式的计划，称这是朴槿惠为逃避弹劾的伎俩。

韩联社援引共同民主党发言人Youn Kwan-suk的话报道，民主党称将继续弹劾总统的计划。

目前围绕朴槿惠密友干政的丑闻持续发酵，其面临越来越大的辞职压力。(完)

(编译 王洋; 审校 艾茂林)

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