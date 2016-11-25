焦点：朴槿惠支持率跌至4%创纪录最低 消费者信心降至逾七年低点

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透首尔11月25日 - 根据Gallup Korea周五公布的民意调查，随着政治危机加剧，韩国总统朴槿惠的支持率降至4%，创下所有民选总统中的最低。
政治危机引发对政策瘫痪的担忧，重创了该国的消费者信心。韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国11月消费者信心指数降至近七年半最低。
调查显示，朴槿惠的支持率在连续三周徘徊在5%左右之后下滑1个百分点，而反对率上升3个百分点至93%。
Gallup Korea设在韩国，与美国的盖洛普公司没有关联。
韩国检方周日起诉朴槿惠的朋友崔顺实及一名前幕僚，涉嫌与朴槿惠共谋作案，向企业施压捐款给崔顺实控制的两个基金会。
韩国的贪腐调查之后扩大至朴槿惠幕僚和多家企业，本周搜索了三星集团和乐天集团。
过去四周的周末，韩国爆发大规模要求朴槿惠下台的示威，创1980年以来韩国最大规模的抗议游行。
周六料有逾100万人再次举行示威抗议，其中包括上千名农民，引发外界担忧抗议群众与警察发生冲突。
**前景不妙**
朴槿惠的五年任期将于2018年2月结束，她已经就贪腐丑闻道过两次歉，但拒不辞职。尽管新国家党的一些同党人士表示她应该辞职，但如果朴槿惠辞职，她将不再享有刑事豁免权。
同时，反对党正进行游说，争取支持弹劾朴槿惠。尽管国会现由几个反对党取得控制权，但他们还必须获得朴槿惠同党议员的票数，才能确保达到通过弹劾动议所需的三分之二多数。
部分媒体曾报导那是很有可能发生的。
韩国企业信心原本就因增长放缓及家庭债务上升而受损，如今政治动荡更令信心恶化。
“这是个严重的问题，因为政治不确定性使企业延迟所有商业决定。”汉城大学经济学教授Kim Sang-jo称。“所有决策似乎都暂停了。”
韩国出口为主的企业也担心美国总统当选人特朗普贸易保护主义立场的潜在影响。
韩国央行下周将公布企业信心调查，但周五公布的消费者信心调查显示，韩国11月消费者信心指数降至近七年半最低。
朴槿惠支持率及政治丑闻涉入者相关图表：tmsnrt.rs/2eS3W1g (完)
(编译 李春喜/杜明霞/张若琪 审校 高琦/蔡美珍)
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