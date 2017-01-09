韩国总统朴槿惠密友崔顺实面临行贿等一系列新的指控

路透1月9日 - 韩国特别检察机构周一称，已对总统朴槿惠密友崔顺实提出包括行贿在内的一系列最新指控。朴槿惠已经被弹劾，而其密友崔顺实是这场政治丑闻的焦点人物。

崔顺实从10月末起便一直被关押，并且自上个月起进入审判阶段。她此前已经面临滥权和意图欺诈的指控。周一，韩国特别检察机构发言人Lee Kyu-chul表示，已经对崔顺实提出了新的指控。

在例行的吹风会上，Lee Kyu-chul没有提供与此相关的进一步细节。也未能立刻联络到崔顺实的律师就此发表评论。(完)