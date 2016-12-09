焦点：韩国国会表决通过弹劾总统朴槿惠

路透首尔12月9日 - 韩国总统朴槿惠因密友干政丑闻，周五遭国会以压倒性票数表决通过弹劾，朴槿惠可能成为韩国第一位提前下台的民选总统。

国会议员以秘密投票方式表决，最后以234票赞成、56票反对通过弹劾案，这表示朴槿惠所属的新国家党有数十名议员也支持弹劾。在韩国国会300个席位中，需至少有200票支持才能通过弹劾案。

国会议长表示，有七张废票，两名议员弃权，一名议员未参与。

宪法法院必须决定是否支持弹劾，审理期可以长达180天。朴槿惠的职权立即转由总理黄教安暂代。

如果朴槿惠提前下台，或许会失去总统豁免权，并可能因滥用权力和贪腐等其他指控被起诉。

根据周五公布的民意调查，韩国总统朴槿惠的民众支持率小幅升至5%，上周跌至4%的纪录低位。

民调还显示，81%的受访者支持弹劾朴槿惠。此项民调由总部位于首尔的Gallup Korea进行。Gallup Korea与美国Gallup Inc并无关联。

如果弹劾朴槿惠的动议获得通过，宪法法院将就国会是否遵循正当程序以及弹劾理由是否充分做出裁决。这一程序将引发两方阵营在听证会上的激辩。

在裁决出炉前，不具实权的总理黄教安将暂代总统职位。

黄教安掌权之际，韩国与朝鲜的关系正处于紧绷状态。

韩国经济前景亦正在恶化，有部分是因为国内政局的不确定性，以及担心美国总统当选人特朗普的种种政策对于贸易及外交事务的影响。

九名法官组成的宪法法庭成员大多被视为态度保守，但部分前法官已表示，要求朴槿惠下台的理由充分，有可能在宪法法院获得通过。(完)