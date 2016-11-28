朴槿惠律师称朴本人将不会回应检方的侦讯要求

路透首尔11月28日 - 韩国总统朴槿惠的律师周一表示，朴槿惠将不会回应检方提出的对其进行侦讯的要求；目前围绕朴槿惠密友干政的危机正在不断加深。

朴槿惠律师柳荣夏(Yoo Yeong-ha)在一份声明中称，朴槿惠总统需要应对“快速变化的形势”，所以没有时间与检方合作。韩国检方提出要在周二要对朴槿惠进行侦讯。(完)