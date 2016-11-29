韩国总统朴槿惠称愿意交出权力 一切交由国会决定

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔11月29日 - 深陷丑闻风暴的韩国总统朴槿惠周二要求国会拟定出让她交出权力的方式，包括她何时应该退下总统职位。
“我的未来将一切交由国会决定，包括缩短任期，”她在电视转播的谈话中表示。由于爆发总统亲信干政丑闻，韩国要求朴槿惠下台的声浪高涨。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)