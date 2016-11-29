韩国总统朴槿惠称愿意交出权力 一切交由国会决定

路透首尔11月29日 - 深陷丑闻风暴的韩国总统朴槿惠周二要求国会拟定出让她交出权力的方式，包括她何时应该退下总统职位。

“我的未来将一切交由国会决定，包括缩短任期，”她在电视转播的谈话中表示。由于爆发总统亲信干政丑闻，韩国要求朴槿惠下台的声浪高涨。(完)