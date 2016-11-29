焦点：韩国总统朴槿惠对辞职松口 但反对党指其试图逃避弹劾

路透首尔11月29日 - 深陷丑闻风暴的韩国总统朴槿惠周二要求国会，拟定出让她交出权力的方式，以及她何时应该退下总统职位。但反对党称，她只是试图逃避弹劾。

现年64岁的朴槿惠此前两次致歉，但至今仍抗拒民众要求其下台的不断高涨的呼声。与此同时，国会议员也准备发动弹劾程序。

“我的未来将一切交由国会决定，包括缩短任期，”她在电视转播的讲话中表示。

“经执政党和反对党讨论，一旦政府确定一种稳定的移交权力方式，可以将政治动荡和政治真空降至最小，我就会辞职。”

韩联社报道称，主要反对党共同民主党拒绝了朴槿惠的提议，称其在耍伎俩以逃避弹劾。

韩国共同民主党议员朴光恩(Park Kwang-on)称，她可能试图推迟弹劾程序。

“她把球踢给了国会，原本可以一辞了事的，”他表示。

“她请求国会给她挑选辞职日期，她很清楚这会引发对于何时举行总统大选的讨论，并拖延其他事。”

对此，韩国明知大学政治学教授Shin Yul表示同意。

“她不希望国会弹劾她，而且她认为国会并不会很快达成一致，所以她只是在将局面复杂化，将原本属于她的一些责任推给国会，”他告诉路透。

朴槿惠所在保守党派新国家党的一些议员曾让她主动请辞，确保体面地退出。

上周六成千上万韩国民众连续第五个周末游行示威，要求朴槿惠下台。组织方称，示威人数共计有150万人，而警方估计人数在26万左右。

韩国现行民主制度自1987年实施以来，从未有过总统在任期届满前提早下台的例子。如果朴槿惠遭到弹劾或辞职，将在60天内举行总统选举，任命一位新总统来展开五年任期。

Gallup Korea周五公布的每周民调中，朴槿惠的支持率掉到仅剩4%，创下历任韩国民选总统的纪录新低。

朴槿惠的一名前幕僚及密友崔顺实，已经在这起丑闻中遭检方起诉。检方将朴槿惠列为共谋，涉嫌向大型企业不当施压要求捐款。

青瓦台总统府及朴槿惠的律师都否认这些指控。

朴槿惠坦承没有小心处理与崔顺实的关系。

朴槿惠曾表示，崔顺实帮助渡过许多艰难时期。两人的交情可以追溯到1974年，当时朴槿惠的母亲遭暗杀后，朴槿惠为代理第一夫人。五年后，朴槿惠的父亲朴正熙被韩国情报首长刺杀身亡。(完)