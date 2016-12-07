综述：韩国总统朴槿惠不会立即辞职 企业财团否认以捐款换好处

路透首尔12月6日 - 韩国新国家党的一位官员周二称，亲信门丑闻缠身的韩国总统朴槿惠称，若遭弹劾将听由法院做出决定，显示这场政治危机可能会拖延数月。

朴槿惠的执政生涯走向关键点，国会预计会在周五对弹劾进行表决。即便动议通过，也必须得到宪法法院支持，这一程序至少会耗费数月时间。

另外，韩国大企业财团高管对国会的一个委员会称，向丑闻核心的两个基金会捐款时并没有要求获得好处，即便其中一人承认很难对政府说“不”。

“企业很难拒绝政府要求，这是韩国的一个现实，”GS集团总裁、韩国工业联盟主席Huh Chang-soo称。

现年64岁的朴槿惠正面临立即辞职的巨大压力。每逢周六都有大批民众上街游行要求她下台。她的民意支持率已降至4%的纪录低点。

她将是首位未能完成五年任期的民选总统。

朴槿惠被控与其密友崔顺实和前助手共谋施压大企业掌门人，迫使后者向支持其政策的两支基金提供金援。她否认有任何不当举动，但为其在与崔顺实交往中的不谨慎而道歉。

朴槿惠与其所在的新国家党领导人举行了会面，该党官员Chung Jin-suk随后表示，朴槿惠愿意接受该党所提让她在明年4月下台的建议，不过没有表明她愿意立即辞职。但反对党已经拒绝了4月辞职的提议。

“除非她说会立即辞职，否则不管她怎么说，都不会令公众满意，也不会让反对派放弃弹劾动议，”韩国政治与领导力学院(Korea Academy of Politics and Leadership)院长Kim Man-heum说。

弹劾案必须获得三分之二的国会议员投下赞成票才能通过，因此反对党需从朴槿惠所属的新国家党争取到至少28名议员倒戈。根据一分裂派系的成员表示，据信至少有29名执政党议员准备赞成弹劾朴槿惠。

朴槿惠上周提出愿意下台，并请国会决定她的去职时间及方式，但反对党拒不买单，称她这么做是为了争取时间并免遭弹劾。

iGM Consulting的政治评论员Rhee Jong-hoon说，朴槿惠将会在宪法法庭全力一搏，力争推翻弹劾听证会。

“如果弹劾动议遭到推翻呢？那么她将继续完成总统任期。在宪法法庭裁决反对弹劾案之后，一切就无关紧要了。”

一些大集团老板被质询朴槿惠或崔顺实有没有向他们施压，要他们向非营利基金会捐款，以换取特殊待遇。这些大集团老板掌握的收入相当于韩国经济规模的逾一半。

这些企业高管穿过夹道的媒体及抗议人群进入国会大楼。这也是首次有这么多的韩国大企业领导出席国会听证会。

家族掌控的财阀长久以来主宰着韩国经济。他们与政府密切合作，帮助国家从1950-53年韩战的蹂躏中重生。

但其中并无任何一家财阀被指控有不当行为；不过仍可见到国会外有一位抗议者高举“逮捕财阀首脑”的标语。(完)