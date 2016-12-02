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时事要闻 | 2016年 12月 2日 星期五 09:27 BJT

韩国总统朴槿惠支持率仍在4%的纪录低点--民调

路透首尔12月2日 - 据Gallup Korea周五公布的民调结果，韩国总统朴槿惠支持率仍在4%的纪录低点。

朴槿惠因一起牵涉其密友的腐败丑闻而面临巨大的辞职压力。

Gallup Korea总部在首尔，与美国Gallup Inc.之间没有关联。(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)

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