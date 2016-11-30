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时事要闻 | 2016年 11月 30日 星期三 15:39 BJT

韩国总统朴槿惠任命特别检察官调查贪腐案

路透首尔11月30日 - 韩国总统办公室称，朴槿惠周三任命一名特别检察官牵头对与她相关的贪腐案进行独立调查。

和朴槿惠并无关联的Park Young-soo是反对党阵营提名的两名经验丰富的前检察官之一，他将带领一个团队对该案进行调查。(完)

(编译 汪红英；审校 艾茂林)

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