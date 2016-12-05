韩国国会预定周五表决弹劾案 总统朴槿惠面临关键一周

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透首尔12月5日 - 韩国总统朴槿惠将面临关键的一周，因总统弹劾动议逐渐赢得同党议员支持，而韩国几个最大企业集团的负责人将在议会委员会上作证。
三个反对党于周六向国会提出弹劾议案，朴槿惠有可能成为第一个以不体面方式提早结束总统生涯的民选领导人。
“12月9日通过弹劾案的可能性为五五波，”主要反对党--共同民主党的国会领袖Woo Sang-ho周一在党内会议上说道。
预定周五表决弹劾案。若通过弹劾案，还须韩国宪法法院批准；专家称这将耗费至少两个月时间。(完)
(编译 王琛；审校 蔡美珍)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)