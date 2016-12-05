韩国国会预定周五表决弹劾案 总统朴槿惠面临关键一周

路透首尔12月5日 - 韩国总统朴槿惠将面临关键的一周，因总统弹劾动议逐渐赢得同党议员支持，而韩国几个最大企业集团的负责人将在议会委员会上作证。

三个反对党于周六向国会提出弹劾议案，朴槿惠有可能成为第一个以不体面方式提早结束总统生涯的民选领导人。

“12月9日通过弹劾案的可能性为五五波，”主要反对党--共同民主党的国会领袖Woo Sang-ho周一在党内会议上说道。

预定周五表决弹劾案。若通过弹劾案，还须韩国宪法法院批准；专家称这将耗费至少两个月时间。(完)