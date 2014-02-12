（更正）韩国预定近日将向伊朗支付石油款项--消息

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
(内文第五段应为“本月稍早”非“上月”日本成为首个对伊朗付款的石油买家)
路透首尔2月12日 -一名银行界消息人士周三向路透表示，根据一份针对制裁措施提供有限豁免待遇的临时协议，韩国将成为第二个向伊朗支付原油进口款项的亚洲国家。
根据另一名消息人士表示，截至2013年年底左右，伊朗央行在韩国的两个韩元计价帐户中，共有约47-56亿美元金额，一个帐户在友利银行，另一个在中小企业银行(024110.KS)。
由于问题的敏感性，两位消息人士拒绝署名。第一位消息人士称，预计在3月初向伊朗付款，但未透露数额。
韩国央行和企划财政部官员对路透表示，对伊朗付款事宜尚未决定。
本月稍早，根据主要国家与伊朗达成的临时核协议，日本成为首个对其付款的石油买家。一位消息人士确认，日本付款金额为5.5亿美元。
根据去年11月24日与六个主要国家达成的协议，对伊朗的经济制裁进行有限的放宽。(完)
(编译 蔡美珍/李春喜 审校 于春红)
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