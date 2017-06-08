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时事要闻 | 2017年 6月 8日 星期四 10:07 BJT

朝鲜周四发射导弹可能是测试精准打击能力--韩国军方

路透首尔6月8日 - 韩国军方周四表示，朝鲜周四发射数枚疑似地对舰导弹，此举可能旨在显示其精准瞄准大型敌方舰艇的能力。

韩国军方一名发言人称，通过测试不同类型的导弹，朝鲜可能试图在与韩国和美国的关系中占据上风。(完)

(编译 王兴亚；审校 陈宗琦)

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