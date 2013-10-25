朝鲜遣返六名越境韩国人

路透首尔10月25日（记者 James Pearson） - 韩国统一部称，朝鲜周五遣返了六名韩国公民；这是罕见的人道主义姿态。

六名韩国公民从朝鲜通过板门店回到韩国，板门店村横跨朝韩非军事区，由朝韩两国共同控制。

朝鲜官方媒体称，这六人非法进入朝鲜，在“坦白并忏悔其罪行后”，根据人道主义原则予以释放。

“相关部门对他们进行了调查，并慷慨地赦免了他们，让他们回到韩国，回到家人那里。”朝鲜中央通讯社发布声明称。

这六名韩国人在被移交给韩国后，立即被接走接受调查。韩国官员称，这些人的身份不明，将调查他们如何能够进入朝鲜。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。