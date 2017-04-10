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时事要闻 | 2017年 4月 10日 星期一 17:56 BJT

韩国及中国同意就朝鲜核及弹道导弹试验采取强烈措施

路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。

韩国朝鲜半岛和平与安全事务特别代表金弘筠向记者做出上述表示；此前他与中国外交部朝鲜半岛事务特别代表武大伟会面，目前各界担心朝鲜可能正准备再次实行核试验。(完)

(编译 张明钧; 审校 王颖)

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