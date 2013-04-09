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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 9日 星期二 10:42 BJT

开城工业园朝方工人停工--韩媒

韩国联合通讯社报道称，周二早些时候在开城工业园区工作的朝鲜工人并未上班，一天前朝鲜称将撤出所有工人并无限期暂停园区运营。在开城工业园区工作的朝鲜工人超过5万。韩国一名政府官员无法立即确认韩联社的报道，称当局正在进行调查。路透

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