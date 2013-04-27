韩国将撤出开城工业园内所有韩国人

韩国周五称，将撤出所有仍留在朝鲜开城工业园区的韩国人。此前朝鲜拒绝与韩国进行正式对话、解决该工业园运营停滞的问题。目前仍留在开城工业园区内的韩国人约有170人。朝鲜本月撤出了该工业园区内的53,000名工人，并不允许韩国工人和物资进入该工业园区。路透