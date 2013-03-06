版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 3月 6日 星期三 14:38 BJT

韩国军方称朝鲜若挑衅将予以还击

韩国军方周三称，如果朝鲜动用武力，该国已做好予以还击的充分准备。朝鲜周二威胁称将撕毁朝韩停战协议。美国国务卿克里周二称，美国希望朝鲜加入谈判，平息国际社会疑虑，而不是威胁撕毁朝韩停战协定。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐