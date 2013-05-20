版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 5月 20日 星期一 14:39 BJT

朝鲜接连两天发射短程导弹

韩国联合通讯社报道称，尽管西方国家呼吁朝鲜克制，但该国继周六发射三枚短程导弹后，周日又发射一枚短程导弹。朝鲜发射短程导弹并不罕见，但由于该国近期一直警告称要发动核战，此类举动引发对该地区安全形势的担忧。韩国国防部一位官员对韩联社的报道予以证实。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐