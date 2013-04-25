韩国提议与朝鲜商讨重启开城工业园问题

韩国周四表示，该国提议与朝鲜举行正式会谈，讨论重新开放开城工业园问题。之前由于紧张局势升级，该园区自4月初以来关闭。这是韩国首次提出与朝鲜直接会谈的正式提议。目前约有180名韩方工人仍在该工业园，据信园区的食品等供应即将耗尽。路透