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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 6日 星期四 14:29 BJT

朝鲜提议与韩国展开会谈 以实现商业项目正常化--朝中社

朝鲜周四提议与韩国展开官方正式会谈，以实现包括开城工业区在内的商业项目正常化。4月初由于韩朝紧张局势加剧，该工业区关闭。朝中社并称，如果韩国接受谈判提议，朝鲜政府将恢复中断的沟通渠道。路透
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