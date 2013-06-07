朝鲜和韩国周四宣布，他们计划举行自2011年2月以来的首次会谈。这显示两国尝试修复紧张关系。联合国秘书长潘基文表示，希望这是朝韩双方建立信任过程的开始。朝鲜称周五将重启与韩国的红十字会热线，并邀请韩国官员周末举行会谈。路透