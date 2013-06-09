朝韩将进行两年多来首次正式会谈

韩国统一部表示，朝鲜和韩国周日将在板门店举行工作级会谈，这也是两国两年多来的首次正式对话。在过去一个月里，朝鲜半岛紧张局势已有所缓和。朝鲜今年2月进行第三次核试验招致联合国进一步制裁，随后几周半岛局势升温。朝鲜周五恢复了与韩国的红十字热线。路透