焦点：朝鲜半岛局势紧张 但投资者和韩国电子产品供应商并未理会

路透纽约/旧金山4月28日 - 朝鲜半岛紧张局势加剧应该会令全球电子产品企业担忧，比如苹果(AAPL.O)，因为他们从韩国采购关键元器件。但投资者把这种忧虑抛到脑后，仍在大举买入主要出口商的股票，他们是受到稳健获利和大规模投资计划的鼓舞。

美国总统特朗普周四接受路透采访时表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。

韩国是美国的盟国，一旦朝鲜采取军事进攻行动，韩国会受到尤其大的影响。而三星电子(005930.KS)、LG显示器(034220.KS)和SK海力士(000660.KS)等电子产品元器件生产商都在该国。

如果业务中断，可能会严重干扰智能手机、电视、电脑和平板电脑的全球生产。韩国供应超过一半的元器件，如记忆体晶片和平面屏幕。

尽管紧张局势加剧，但投资者仍在向韩国金融市场砸钱，公司也纷纷涌向股票市场筹集数以十亿计美元的资金。

“朝鲜和特朗普总统主要只是些相互威慑的行为，我觉得仅此而已，”Federated Investors资深投资组合经理Geoff Pazzanese称。

Pazzanese持有大量三星和SK海力士仓位。他表示，如果市场因朝鲜核试验而遭到抛售，他则会买入，部分原因在于特朗普政府重申会对韩国提供军事支持。

韩国股市年内至今累计攀升9%，接近纪录高位，得益于包括三星电子在内的主要出口商录得强劲获利。三星电子周五涨3%，触及历史高位，此前该公司报告录得逾三年来的最高获利。

本周早些时候，SK海力士和LG显示器公布的季度获利均创下纪录，并看好今年剩余时间的业绩。

“这样的紧张局势，可能意味着一些信心风险，而非基本面风险，”骏利资产管理集团驻新加坡股票分析师John Teng称。

“在部件库存方面，这可能促使他们的客户更早地补充库存。内存供应商，他们在产能扩张方面是非常自律的。”

安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed A. El-Erian)周五在路透全球市场论坛上表示，投资者应该更加认真地看待其曝险，但他们已经习惯于把这类风险抛诸脑后。

“而且他们这样做，得到了市场的良好回报，” 他补充道。

在听了数十年的平壤好战言辞之后，韩国人对于与北方发生冲突的威胁已经司空见惯了，周五韩国企业保持镇静。

“我们认为爆发冲突的说法是一种臆测，我们没有针对目前局势作出反应的计划，”LG电子(066570.KS)在一份公告中表示：

韩国最大的汽车厂商--现代汽车(005380.KS)表示，已制订了详细的应急计划，以确保在各种情况下业务都能继续进行，但不能披露这些计划。

**定量配给**

朝鲜半岛方面的任何军事冲突都可能给存储器芯片带来尤其重大的影响，因为三星和海力士的主要业务都聚集在韩国。

这两家公司控制着近50%的闪存市场以及近三分之二的动态随机存取记忆体(DRAM)芯片，所以客户要想快速找到可替代的供应近乎不可能。

据业内管理人士透露，这些芯片的供应本就较为紧张，如果制造活动再有任何中断，则可能导致苹果和联想(0992.HK)等大客户触发“优先分配”的合同条款，从他们的供应商那里拿走更多本来就有限的供应。

惠普企业(H-P Enterprise)和摩托罗拉移动技术(Motorola Mobility)的前供应链高管Trevor Schick称，这种争夺通常很残酷，企业巨头会拿规模去压供应商。

“在存储器的世界，...所有人都在争夺供应。规模在其中起到很大影响，”Schick称。

“多数合同都有一个公式用于计算如何配给。但如果真的发生这种情况，每个大公司都会有人跳上飞机直奔亚洲，站到这些执行长面前摆出理由，称自己公司应该获得这些记忆体芯片供应。”

三星、海力士和LG显示器没有置评。

苹果亦未发表评论。

韩国若发生供应中断，最终受益者可能是日本的东芝(6502.T)、美国的美光(MU.O)以及西部数据WCD.O。

东芝的生产主要是在日本国内，美光也集中在美国和新加坡。

但Schick认为，受这一地缘政治不确定性影响最大的可能是中国。

“如果韩国真发生什么事，在中国可能产生重大影响。大部分从韩国流向中国的记忆体芯片，被用来组装进平板电脑、手机或电脑，”Schick说。

比如，绝大多数iPhone手机都是苹果的合作方台湾鸿海(2317.TW)在中国组装的。

韩国企业在国内的主要生产基地：tmsnrt.rs/2oRQJez