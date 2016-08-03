“萨德”对中国战略安全构成严重威胁 中国不会无动于衷--人民日报

路透北京8月3日 - 人民日报周三刊登署名钟声的文章称，美韩在韩国部署“萨德”反导系统对中国战略安全形成严重现实威胁，中国对此不会无动于衷，中国安全利益不容蓄意损害。

文章称，面对东北亚地区尤其是朝鲜半岛严峻复杂的安全形势，韩国谋划加强自身安全感不足为奇。但是，如果韩国的政策选择冲击整个地区的战略平衡、损害他国安全利益，事情的性质就发生了变化。

“韩国须清醒认识到，国家之间的关系是严肃的，尤其是在事关核心利益的安全问题上，更是没有儿戏可言。”文章称，美韩商定在韩国部署“萨德”反导系统，表面看来是应对朝鲜核问题，真正的意图是打破东北亚安全格局，威胁的是东北亚和平。

文章指出，韩国领导人对美国的战略图谋不可能不了解，对“萨德”反导系统的真实指向更是心知肚明。种种迹象表明，首尔决策者正一意孤行地将自己国家的安危同美国“萨德”反导系统捆绑在一起，为此不惜破坏地区稳定，公然损害周边大国安全利益。问题是，韩国承受得起由此带来的连锁反应吗？

朝鲜半岛问题在纠缠中绕成死结的可能性并非不存在，令人不安的火药桶也没有可靠的保险阀。如此凶险的情势下，韩国领导人理应慎之又慎地处理问题，力避因小失大进而让自己的国家落入首当其冲的最坏境地。

文章称，美韩双方曾经承诺就部署“萨德”反导系统问题同中方协商，后来忽然间“变脸”，仓促宣布部署决定。无论是对美国还是韩国来说，以牺牲他国安全利益来强化自身安全，都不过是一厢情愿的盘算。

如果美韩一意孤行，中俄可能会拿出美韩意想不到也承受不起的反制措施。部署“萨德”反导系统，对韩国非但没有任何好处，反而有可能将韩国拖入美国与中俄的军事对峙中，而一旦爆发冲突，韩国无疑将第一时间成为遭受打击的目标。 文章称，中国一向奉行与邻为善、以邻为伴的周边外交政策，这一政策今后也不会改变。但是，中国的善意是有前提的，是讲原则的。中国坚持走和平发展道路，其他国家也必须走和平发展道路。

“美韩在韩国部署“萨德”反导系统，对中国战略安全形成严重的现实威胁。对此，中国不会无动于衷。中国安全利益不容蓄意损害。应对外来威胁，中国从来不信邪、不怕压。任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。”文章称。(完)