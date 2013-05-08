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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 8日 星期三 11:44 BJT

潘基文：朝鲜撤出导弹是向正确方向迈进

联合国秘书长潘基文的发言人内瑟基(Martin Nesirky)周二表示，潘基文对于朝鲜解除两枚“舞水端”导弹发射状态的报道表示欢迎，称这是“向正确方向迈出的一步”。美国官员周一告诉路透，朝鲜已将“舞水端”导弹从东部海岸地带撤出。路透
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