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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 10日 星期三 10:55 BJT

朝鲜警告外国人撤离韩国

朝鲜周二警告称，在韩国的外国人应离开韩国，否则万一发生冲突时会面临危险。这是朝鲜发出的最新战争威胁。联合国秘书长潘基文随后对此表达了严重关切，称半岛形势“非常危险”，并要求其邻国尝试对朝鲜施加影响力。一名欧盟官员表示，欧盟认为朝鲜半岛爆发战争的风险有限。路透
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