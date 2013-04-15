克里为美朝接触开条件

美国国务卿克里周日强调，只要朝鲜采取措施放弃核武器，美国愿与朝鲜接触。克里同时还誓言要保护亚洲盟国，使其免受朝鲜挑衅举动的危害，但表示希望以和平方式化解朝鲜半岛的紧张局势。自联合国对朝鲜实施最新制裁以来，朝鲜持续威胁要攻击美国、韩国和日本。路透