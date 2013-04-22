朝鲜重申不会放弃核武器

朝鲜周六重申，该国不会放弃核武器，拒绝了美国为启动会谈开出的条件。但朝鲜也表示，愿意讨论裁军。朝鲜周四向美国和韩国开出谈判条件，当中包括解除联合国制裁的要求，但美国回应表示，正在等待朝鲜停止其核武器活动的“明确信号”。路透