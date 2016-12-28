韩国国家退休基金董事长遭特别检察官紧急收押 涉嫌滥用职权

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透首尔12月28日 - 韩国负责调查有关总统朴槿惠腐败丑闻的特别检察官团队称，周三稍早已将韩国国家退休基金(NPS)董事长Moon Hyung-pyo紧急收押。
特别检察官办公室未立即就此项拘押提供细节，但周一曾称，因怀疑他涉嫌滥用职权而对其家中进行了突查。
特别检察官一直在调查Moon Hyung-pyo担任韩国保健福祉部部长时，是否曾向NPS施压，使其支持去年三星集团[SAGR.UL]下属两家公司80亿美元的并购案。韩国保健福祉部负责NPS的运营。
部分投资者指责此桩并购案以牺牲其他股东利益为代价，加强了创始家族对三星集团的掌控。(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。